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Международное авиасообщение для туристов откроется в начале августа - прогноз

Новости. Общество
16:25, 10 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Международные туристические авиарейсы из России могут быть возобновлены в начале августа.

Об этом рассказал News.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Думаю, с 1 августа начнут открываться полёты в государства СНГ и те государства, где наименьшее количество заражённых. То есть наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация. Более того, может открыться сообщение с Египтом и Грузией — это то, чего ждут не только туристы, но и авиаотрасль. Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ", — сказал Зотов.

Подробности об открытии международного туризма читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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