Международные эксперты включили ПетрГУ в топ-30 российских вузов

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Опубликованы результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities, который оценивает присутствие университетов в глобальном интернет-пространстве.
Составители рейтинга включили Петрозаводский университет в "тридцатку" вузов, чьи позиции наиболее полно представлены в Интернете. Среди вузов России Петрозаводский государственный университет, опорный вуз Карелии, занимает 29 место, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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