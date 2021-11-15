Международный акселератор Sber500 открывает приём заявок на четвёртую волну

Сбер и 500 Global (ранее 500 Startups) запускают четвёртую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500.
В этом году покрытие программы будет увеличено вдвое — принять участие в ней сможет 50 команд. Регистрация продлится до 7 февраля 2022 года.
Акселератор приглашает к участию проекты seed-стадии, предлагающие решения по одному из 20 технологических направлений: рекламе и маркетингу, геотаргетингу и картографии, логистике, компьютерному зрению, HR и обучению, телемедицине, кибербезопасности и другим. Важно, чтобы у проектов уже был MVP (работающая версия продукта) и первые продажи. Подать заявку могут стартапы не только из России, но и со всего мира, приоритет отдаётся участникам из Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Израиля и Великобритании.
В этом году в буткемпе смогут принять участие 500 стартапов, в основной программе — 50 лучших команд:
Все этапы, как и раньше, будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины, США.
Финалисты выступят на Демо-дне, где представят свои продукты и смогут претендовать на партнёрство с компаниями экосистемы Сбера и корпорациями-партнёрами, а также инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и других фондов-партнёров.
«Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне — мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит ещё большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 даёт им определённый "знак качества" не только на российском, но и на мировом венчурном рынке», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.