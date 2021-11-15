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Международный акселератор Sber500 открывает приём заявок на четвёртую волну

Новости. Общество
16:09, 09 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

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Сбер и 500 Global (ранее 500 Startups) запускают четвёртую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500.

В этом году покрытие программы будет увеличено вдвое — принять участие в ней сможет 50 команд. Регистрация продлится до 7 февраля 2022 года.

Акселератор приглашает к участию проекты seed-стадии, предлагающие решения по одному из 20 технологических направлений: рекламе и маркетингу, геотаргетингу и картографии, логистике, компьютерному зрению, HR и обучению, телемедицине, кибербезопасности и другим. Важно, чтобы у проектов уже был MVP (работающая версия продукта) и первые продажи. Подать заявку могут стартапы не только из России, но и со всего мира, приоритет отдаётся участникам из Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Израиля и Великобритании.

В этом году в буткемпе смогут принять участие 500 стартапов, в основной программе — 50 лучших команд:

  • первый этап — онлайн-буткемп — базовая часть обучающей программы. Команды проработают ценностное предложение, узнают, как выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, получат обратную связь по своим проектам от менторов. По завершении буткемпа 50 проектов смогут пройти на следующий этап или получить приглашение в fast track — даже без основной программы акселератора;
  • второй этап — первая половина основной программы акселерации. Команды совместно с менторами проверят ряд гипотез с целью найти лучшие возможности для роста бизнеса (growth hacking). Также на этом этапе стартапы получат возможность встретиться с представителями компаний экосистемы Сбера, корпораций и фондов для того, чтобы обсудить возможное партнёрство. По итогам этого этапа лучшие 25 проектов будут выбраны для выступления на Демо-дне и начнут подготовку к нему;
  • третий этап — интенсивное офлайн-обучение: воркшопы, индивидуальная работа с менторами и подготовка к финальному выступлению.

Все этапы, как и раньше, будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины, США.

Финалисты выступят на Демо-дне, где представят свои продукты и смогут претендовать на партнёрство с компаниями экосистемы Сбера и корпорациями-партнёрами, а также инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и других фондов-партнёров.

«Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне — мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит ещё большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 даёт им определённый "знак качества" не только на российском, но и на мировом венчурном рынке», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

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