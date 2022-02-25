Международный чемпионат по плаванию в Карелии может стать «разменной картой» в политике

Судьба международного чемпионата по зимнему плаванию «Карелия-2022» пока не определена — могут вмешаться санкции.

Это следует из обращения руководителя оргкомитета чемпионата Игоря Лукина к спортсменам и любители зимнего плавания.

По его словам, соревнования по-прежнему планируется провести с 21 по 27 марта в Петрозаводске.

«Сейчас готовятся изменения в систему регистрации и оповещения в соцсетях и СМИ», — заявил Лукин.

Сегодня заявление по этому поводу собирается сделать президент Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко.

«России нельзя диктовать условия и ставить на колени. Зимнее плавание не разменная карта, которую хотят разыграть и внести раскол в наше сообщество. Основные принципы Олимпийского движения: Быстрее, Выше, Сильнее и Вместе», — добавил руководитель оргкомитета.