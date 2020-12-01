Международный стандарт сокращает расходы и повышает конкурентоспособность организаций

Компания "Энерго-Решение", специализирующаяся на энергоменеджменте, запустила цикл статей об оптимизации энергозатрат.

На простых и понятных примерах рассказываем, каким образом можно снизить расходы на электроэнергию без особых усилий.

В своей работе специалисты компании "Энерго-Решение" используют систему энергоменеджмента стандарта ISO 50001. Данный стандарт был разработан для организаций, стремящихся уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, сохранить ресурсы и повысить свою прибыль за счет эффективного управления энергопотреблением.

Работа системы энергоменеджмента построена на цикле Деминга Plan-Do-Check-Act (цикл постоянного улучшения PDCA). Деминг утверждал, что 98% проблем обусловлены неправильной системой менеджмента, и только 2% – ошибками исполнителей.

Компании разрабатывают и внедряют систему энергоменеджмента для улучшения работы и повышения конкурентоспособности своей организации на рынке, а не для проверяющих организаций и госструктур.

Зачем организации внедрять систему энергетического менеджмента?

Внедрение системы энергоменеджмента позволяет провести анализ и учет всех процессов компании, связанных с потреблением энергии. На основании анализа возможно снижение энергопотерь и повышение энергоэффективности производства.

Внедрение системы энергоменеджмента дает следующие положительные результаты:

• Повышение энергетической эффективности;

• Снижение затрат;

• Энергосбережение и ресурсосбережение;

• Снижение воздействия на окружающую среду;

• Обеспечение соответствия закону № 261-ФЗ;

• Демонстрация социальной ответственности;

• Улучшение конкурентоспособности компании;

• Привлекательность для инвестиций;

• Стимул для инноваций.

Пример использования системы энергоменеджмента

Рассмотрим пример использования Системы энергетического менеджмента для цеха камнеобработки.

Затраты на оплату электрической энергии составляют более 500 000 рублей в месяц, что увеличивает стоимость конечного продукта.

Чтобы продукция была конкурентоспособной, необходимо снизить затраты на электрическую энергию в 2 раза.

Проведя обследование системы потребления электрической энергии, определяем, что существует потенциал снижения затрат: при изменении тарифа затраты будут снижены на 26%, при установке энергосберегающего оборудования - на 30%. Но стоимость такого энергосберегающего оборудования составляет 1 миллион рублей.

Планируем последовательность действий:

1. Устанавливаем счетчик с почасовой фиксацией показаний;

2. Меняем тариф на потребление электроэнергии;

3. Получаем экономию – около 130 тысяч рублей в месяц;

4. Направляем сэкономленные средства на закуп энергосберегающего оборудования;

5. Приобретаем и устанавливаем энергосберегающее оборудование;

6. В итоге снижаем затраты на электрическую энергию на 56%;

7. Контролируем достигнутый эффект.

Таким образом, подойдя к решению вопроса системно, можно решить поставленную задачу.

Если у вас есть бизнес, и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. Тариф на электрическую энергию можно выбрать всего один раз в год – в январе. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.

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