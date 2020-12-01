890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Роспотребнадзоре отметили "тренд на стабилизацию" в ситуации с COVID-19
01.12.2020 21:05
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем 2
01.12.2020 19:40
Трое подростков провалились под лед на озере Контокки в Карелии 1
01.12.2020 11:45
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Врач озвучил гипотезу, почему при коронавирусе пропадает обоняние 1
01.12.2020 19:10
Мужчины приезжают за душевным равновесием в два города Карелии 2
01.12.2020 12:05

Международный стандарт сокращает расходы и повышает конкурентоспособность организаций

Новости. Экономика
09:00, 02 Декабря 2020
фото: © "Энерго-Решение"
Загрузка...

Компания "Энерго-Решение", специализирующаяся на энергоменеджменте, запустила цикл статей об оптимизации энергозатрат.

На простых и понятных примерах рассказываем, каким образом можно снизить расходы на электроэнергию без особых усилий.

В своей работе специалисты компании "Энерго-Решение" используют систему энергоменеджмента стандарта ISO 50001. Данный стандарт был разработан для организаций, стремящихся уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, сохранить ресурсы и повысить свою прибыль за счет эффективного управления энергопотреблением.

Работа системы энергоменеджмента построена на цикле Деминга Plan-Do-Check-Act (цикл постоянного улучшения PDCA). Деминг утверждал, что 98% проблем обусловлены неправильной системой менеджмента, и только 2% – ошибками исполнителей.

Компании разрабатывают и внедряют систему энергоменеджмента для улучшения работы и повышения конкурентоспособности своей организации на рынке, а не для проверяющих организаций и госструктур.

Зачем организации внедрять систему энергетического менеджмента?

Внедрение системы энергоменеджмента позволяет провести анализ и учет всех процессов компании, связанных с потреблением энергии. На основании анализа возможно снижение энергопотерь и повышение энергоэффективности производства.

Внедрение системы энергоменеджмента дает следующие положительные результаты:

• Повышение энергетической эффективности;

• Снижение затрат;

• Энергосбережение и ресурсосбережение;

• Снижение воздействия на окружающую среду;

• Обеспечение соответствия закону № 261-ФЗ;

• Демонстрация социальной ответственности;

• Улучшение конкурентоспособности компании;

• Привлекательность для инвестиций;

• Стимул для инноваций.

Пример использования системы энергоменеджмента

Рассмотрим пример использования Системы энергетического менеджмента для цеха камнеобработки.

Затраты на оплату электрической энергии составляют более 500 000 рублей в месяц, что увеличивает стоимость конечного продукта.

Чтобы продукция была конкурентоспособной, необходимо снизить затраты на электрическую энергию в 2 раза.

Проведя обследование системы потребления электрической энергии, определяем, что существует потенциал снижения затрат: при изменении тарифа затраты будут снижены на 26%, при установке энергосберегающего оборудования - на 30%. Но стоимость такого энергосберегающего оборудования составляет 1 миллион рублей.

Планируем последовательность действий:

1. Устанавливаем счетчик с почасовой фиксацией показаний;

2. Меняем тариф на потребление электроэнергии;

3. Получаем экономию – около 130 тысяч рублей в месяц;

4. Направляем сэкономленные средства на закуп энергосберегающего оборудования;

5. Приобретаем и устанавливаем энергосберегающее оборудование;

6. В итоге снижаем затраты на электрическую энергию на 56%;

7. Контролируем достигнутый эффект.

Таким образом, подойдя к решению вопроса системно, можно решить поставленную задачу.

Если у вас есть бизнес, и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. Тариф на электрическую энергию можно выбрать всего один раз в год – в январе. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.

Заказать услугу можно или задать вопрос вы можете:

На сайте: energo-solutions.ru

По телефону: 8 (8142) 330-880

По электронной почте: info@energo-solutions.ru

По адресу: г. Петрозаводск, Бульвар Интернационалистов, д. 17А, 2 этаж. Режим работы в будни с 9.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону 8 (8142) 330-880.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

01.12.2020 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»