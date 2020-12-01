Международный стандарт сокращает расходы и повышает конкурентоспособность организаций

Компания "Энерго-Решение", специализирующаяся на энергоменеджменте, запустила цикл статей об оптимизации энергозатрат.
На простых и понятных примерах рассказываем, каким образом можно снизить расходы на электроэнергию без особых усилий.
В своей работе специалисты компании "Энерго-Решение" используют систему энергоменеджмента стандарта ISO 50001. Данный стандарт был разработан для организаций, стремящихся уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, сохранить ресурсы и повысить свою прибыль за счет эффективного управления энергопотреблением.
Работа системы энергоменеджмента построена на цикле Деминга Plan-Do-Check-Act (цикл постоянного улучшения PDCA). Деминг утверждал, что 98% проблем обусловлены неправильной системой менеджмента, и только 2% – ошибками исполнителей.
Компании разрабатывают и внедряют систему энергоменеджмента для улучшения работы и повышения конкурентоспособности своей организации на рынке, а не для проверяющих организаций и госструктур.
Зачем организации внедрять систему энергетического менеджмента?
Внедрение системы энергоменеджмента позволяет провести анализ и учет всех процессов компании, связанных с потреблением энергии. На основании анализа возможно снижение энергопотерь и повышение энергоэффективности производства.
Внедрение системы энергоменеджмента дает следующие положительные результаты:
• Повышение энергетической эффективности;
• Снижение затрат;
• Энергосбережение и ресурсосбережение;
• Снижение воздействия на окружающую среду;
• Обеспечение соответствия закону № 261-ФЗ;
• Демонстрация социальной ответственности;
• Улучшение конкурентоспособности компании;
• Привлекательность для инвестиций;
• Стимул для инноваций.
Пример использования системы энергоменеджмента
Рассмотрим пример использования Системы энергетического менеджмента для цеха камнеобработки.
Затраты на оплату электрической энергии составляют более 500 000 рублей в месяц, что увеличивает стоимость конечного продукта.
Чтобы продукция была конкурентоспособной, необходимо снизить затраты на электрическую энергию в 2 раза.
Проведя обследование системы потребления электрической энергии, определяем, что существует потенциал снижения затрат: при изменении тарифа затраты будут снижены на 26%, при установке энергосберегающего оборудования - на 30%. Но стоимость такого энергосберегающего оборудования составляет 1 миллион рублей.
Планируем последовательность действий:
1. Устанавливаем счетчик с почасовой фиксацией показаний;
2. Меняем тариф на потребление электроэнергии;
3. Получаем экономию – около 130 тысяч рублей в месяц;
4. Направляем сэкономленные средства на закуп энергосберегающего оборудования;
5. Приобретаем и устанавливаем энергосберегающее оборудование;
6. В итоге снижаем затраты на электрическую энергию на 56%;
7. Контролируем достигнутый эффект.
Таким образом, подойдя к решению вопроса системно, можно решить поставленную задачу.
Если у вас есть бизнес, и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. Тариф на электрическую энергию можно выбрать всего один раз в год – в январе. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.
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