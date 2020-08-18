Международный студенческий го-фестиваль вновь пойдет в Петрозаводске

Соревнования пройдут с 24 по 30 августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Международный студенческий го-фестиваль будет проводиться в Петрозаводске в течение недели. Поклонники игры го примут участие в трёх турнирах всероссийского уровня:



24-25 августа – командный студенческий чемпионат России по го;

26-27 августа – открытый студенческий чемпионат России по го;

29-30 августа – всероссийские соревнования по го "Кубок Карелии".



Это первые официальные соревнования в условиях ограничительных мер.



Открытие фестиваля состоится 24 августа в 10.00 в конференц-зале "170" гостиницы "Карелия".



Ранее соревнования уже проходили в Петрозаводске.