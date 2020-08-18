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Международный студенческий го-фестиваль вновь пойдет в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 18 Августа 2020
фото: © паблик Вконтакте "Российская федерация Го"
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Соревнования пройдут с 24 по 30 августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Международный студенческий го-фестиваль будет проводиться в Петрозаводске в течение недели. Поклонники игры го примут участие в трёх турнирах всероссийского уровня:

24-25 августа – командный студенческий чемпионат России по го;
26-27 августа – открытый студенческий чемпионат России по го;
29-30 августа – всероссийские соревнования по го "Кубок Карелии".

Это первые официальные соревнования в условиях ограничительных мер. 

Открытие фестиваля состоится 24 августа в 10.00 в конференц-зале "170" гостиницы "Карелия".

Ранее соревнования уже проходили в Петрозаводске.

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