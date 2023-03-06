Снегопады обрушатся на Приладожье в Карелии в Международный женский день

В ЕДДС Петрозаводска рассказали о сильных снегопадах, которые накроют юг Карелии.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы карельской столицы во второй половине дня 8 марта и ночью 9 марта местами по южным районам республики ожидается сильный снег и метель.
Под действие непогоды может попасть и Петрозаводск, рассказали в ЕДДС.
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