Снегопады обрушатся на Приладожье в Карелии в Международный женский день

В ЕДДС Петрозаводска рассказали о сильных снегопадах, которые накроют юг Карелии.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы карельской столицы во второй половине дня 8 марта и ночью 9 марта местами по южным районам республики ожидается сильный снег и метель.



Под действие непогоды может попасть и Петрозаводск, рассказали в ЕДДС.