Миграционный поток в Карелию замедлился в 2022 году

В Карелию на постоянное место жительства за 9 месяцев 2022 года приехали 13343 человека.

При этом навсегда уехали из республики 12697 жителей. В результате миграционный прирост составил 646 человека.

Такие подсчеты провел Карелиястат.

По сравнению с прошлым годом миграционный прирост сократился на 28,9% за счёт снижения числа мигрантов из других регионов и из-за пределов России.