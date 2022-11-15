Миграционный поток в Карелию замедлился в 2022 году

В Карелию на постоянное место жительства за 9 месяцев 2022 года приехали 13343 человека.
При этом навсегда уехали из республики 12697 жителей. В результате миграционный прирост составил 646 человека.
Такие подсчеты провел Карелиястат.
По сравнению с прошлым годом миграционный прирост сократился на 28,9% за счёт снижения числа мигрантов из других регионов и из-за пределов России.
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