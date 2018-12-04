Михаил Боярский выступил за возвращение цензуры

Народный артист считает, что отбором произведений в сфере театра и кино должно заниматься "компетентное жюри", которое не допустит выхода в свет тех работ, негативно влияющих на общество.

"Это [цензура] существовало всегда и это было только на пользу. Потому что такой же закон, как у врачей, должен быть и у артистов, и у журналистов - "не навреди". Потому что, если существует пища насущная, то существует еще и духовная, а она должна быть идеальной, особенно для растущего поколения", –рассказал Михаил Боярский ТАСС.

По его мнению, с целью "недопущения того, что может нанести вред", должно существовать "компетентное жюри, худсовет", вкусу и профессионализму которых общественность доверяет.

"Должны быть произведения, которые достойны того, чтобы их показывать зрителю", – считает артист.

Вместе с тем, Боярский отметил, что выступает "против всякой цензуры, которая плохо влияет на общество".