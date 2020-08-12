Михаил Галустян раскрыл свое настоящее имя

Комик рассказал, как на самом деле его зовут, и объяснил, что означает его имя.

Михаил Галустян написал автобиографию, которая выйдет в сентябре. В книге актер рассказал о своем детстве, карьерном пути и обратной стороне успеха и славы. А начал Галустян со своего имени, пишет "Узнай все".

"Меня зовут Ншан», — с этих слов начинается книга. Далее актер объясняет, что это имя произошло от персидского имени Нишан, а с годами превратилась в созвучное русское Миша. А означает оно "знамение, знак свыше, метка, орден". Также Галустян рассказал о своей фамилии — она переводится как "приходящее добро".

В автобиографии Галустяна о его жизни рассказали также его друзья, коллеги и супруга Виктория. С ней Михаил воспитывает двоих дочерей — девятилетнюю Эстеллу и восьмилетнюю Элину.

Рассказывая о предстоящей книге, Галустян сказал, что решил написать ее, когда ему исполнилось 40 лет и он понял, что может поделиться своим опытом с другими. Комик, по его словам, старался сохранить художественное повествование, но сделать книгу максимально информативной и полезной для читателя.