Михаил Мишустин: "Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране"

Премьер-министр России призвал сограждан не торопиться с отдыхом за границей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает, что россиянам лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. Об этом российский премьер заявил 25 мая, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.

"И я прошу наших граждан не торопиться, – сказал премьер-министр РФ. – Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию".

Как отметил Мишустин, отдых на родине позволит избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем столкнулись тысячи российских туристов этой весной. "Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе, при благоприятной эпидемиологической обстановке, можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", – пообещал российский премьер.