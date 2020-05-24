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Михаил Мишустин: "Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране"

Новости. Политика
14:56, 25 Мая 2020
фото: © Александр Астафьев/ТАСС
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Премьер-министр России призвал сограждан не торопиться с отдыхом за границей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает, что россиянам лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. Об этом российский премьер заявил 25 мая, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.

"И я прошу наших граждан не торопиться, – сказал премьер-министр РФ. –  Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию".

Как отметил Мишустин, отдых на родине позволит избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем столкнулись тысячи российских туристов этой весной. "Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе, при благоприятной эпидемиологической обстановке, можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", – пообещал российский премьер.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-25 15:33:24
Правильно призывает, деньги должны остаться в стране, цены то на нефть упали.
Клим
2020-05-25 15:31:08
Совсем оторвались чиновники от реальной жизни , где теперь нужны обнищавшие , после обвала всего и вся , россияне .
User
2020-05-25 15:12:54
Веселый дядька этот Мишустин. Призывает не ездить за границу когда:
а. Границы наглухо закрыты
б. Рубль в "пятой точке".
в. У многих нет денег пожрать купить

С тем же эффектом можно призвать не мусорить на Луне. :)
кир
2020-05-25 15:42:57
User, не ври ты, не ври. Смотри в монитор и лови вора, охранник.
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