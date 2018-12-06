Михаил Охлопков пожелал коллективу "времени на личную жизнь"

Премьер-министр Карелии Игорь Корсаков сегодня представил коллективу Минздрава нового руководителя ведомства Михаила Охлопкова.

Новый министр сообщил, что считает главной задачей вверенного ему Минздрава Карелии снижение детской и взрослой смертности. Для этого, считает он, необходима многолетняя напряженная работа. При этом новый министр пожелал подчиненным, чтобы у них "оставалось время на личную жизнь".

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