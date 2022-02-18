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Михаил Охлопков: «При появлении симптомов ОРВИ сразу делать тест нерационально»

Новости. Общество
16:20, 20 Февраля 2022
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопковм рассказал, чем отличаются ИХА и ПЦР методы тестирования на коронавирус и когда лучше делать тест.

Как пояснил Михаил Охлопков, ПЦР, или полимеразная цепная реакция – на сегодняшний день самый точный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет узнать, присутствует ли в вашем организме вирус COVID-19.

«ПЦР-тест направлен на обнаружение генетического материала вируса в организме человека. Положительный результат зависит от большого количества факторов, прежде всего от количества вирусных частиц в материале пациента, правильности техники забора мазка, стадии заболевания, точности и специфичности используемых тест-систем и тщательности выполнения самого исследования (чем более автоматизирован процесс выполнения, тем точнее будет результат). Обнаружение генетического материала в мазке пациента не всегда говорит о наличии признаков активного заболевания. У переболевших пациентов «обломки» генетического материала могут сохраняться в течение длительного времени, не свидетельствуя о наличии заболевания. У пациента берут мазок из носа и ротоглотки с помощью гибкой палочки с ватным тампоном. Результат теста должен быть готов в течение 24 часов с момента доставки материала в лабораторию. Подчёркиваю: не с момента забора, а с момента доставки в лабораторию».

Что касается ИХА, или иммунохроматографического анализа, то это методика экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2.

«Такой тест даёт ответ на вопрос, имеются ли в организме признаки присутствия коронавируса. Берётся мазок из носоглотки и ротоглотки. Через 15–20 минут получается результат. После отрицательного ИХА-теста делать ПЦР-тест не надо. Но, подчеркну, что отрицательный ИХА-тест не означает на 100%, что вы не инфицированы ковидом.

Отмечу, что максимальная информативность тестов начинается на третьи сутки. Поэтому при появлении симптомов ОРВИ сразу делать тест нерационально», - пояснил министр здравоохранения Карелии.

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