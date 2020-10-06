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Микроавтобус сбил семилетнюю девочку на темной улице в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:36, 07 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте на улице Пограничной, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД республики, в минувший вторник в 18:05 в районе дома № 6 по улице Пограничной 54-летний водитель автомобиля "ГАЗ" совершил наезд на 7-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В момент происшествия ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

В результате ДТП девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Ранее водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Сав-Кин
2020-10-07 11:57:23
Простите, а как понимать "...в зоне его видимости"? Видимость, если нет тумана, может быть до одного километра.
Leopol'd
2020-10-07 10:43:35
Сколько было шума, когда сделали неудачное освещение, при Ширшиной. Три года прошло, а толком ничего не улучшилось. Только ЕР выходцы всё правильно делают, оказывается. Никаким неудом и не пахнет, их устраивает.
кир
2020-10-07 11:20:39
Leopol'd, опять не работаешь? Потерпи немного. Скоро сторож юзер подтянется. Такой же бездельник. Сладкая парочка будет.
Leopol'd
2020-10-07 11:57:30
кир, тебе была команда сидеть, тявкать! Почему так долго реагируешь?! В 9.02 должен был звонким лаем или кукареканьем огласить простор!
Или может я зря? Ты всё-таки пошел на прием к психиатру?
кир
2020-10-07 12:38:46
Leopol'd, возьмись за ум, если есть. Иначе не будет тебе покоя. "И вечный бой! Покой нам только снится."© Годами привык тут слоняться. С чего страна будет развиваться.? Если вас таких "и тьмы, и тьмы, и тьмы"©
Горожанин
2020-10-07 10:19:35
Да ладно, освещение в городе нормальное! В дождь никакие фонари не помогут.
Но есть способы защитить свою жизнь и жизнь ребенка:
1. Не переходить улицу вне переходов.
2. Смотреть по сторонам, а не в телефон .
3. Светоотражающие элементы на одежде иметь.
Последнее особо важно - идущего по обочине пешехода со светоотражающей полоской размером со спичечный коробок метров за 100, а без оной не видно и с 10. Затраты - копеечные
Наивный
2020-10-07 10:05:21
Освещение на уровне "первобытнообщинного", вечером в дождь ЛЮДЕЙ не видно на дорогах, родители,у кого ещё варит голова, не отпускайте детей одних!!!
Сейчас в каждый день будут сбивать пешеходов, ведь ничего не делается для безопасности движения и наказать нЕкого, так как мэра нет, а секретарь менеджер в этом ничего не понимает....
кир
2020-10-07 09:51:35
Отомстить.
nae
2020-10-07 10:36:52
кир, с твоим подходом к проблеме ты сам себе уже заработал 250 раз вызванного языка и 320 раз переломанных пальцев, что бы не мог клавиатурой пользоваться. В случае же наезда на девочку можно увидеть подтверждение того, что дорога - это место повышенной опасности и если пренебрегать правилами дорожного движения, то можно попасть в беду вплоть до летального исхода. Вывод простой и это вовсе не месть, а соблюдение правил дорожного движения.
кир
2020-10-07 11:15:41
nae, когда видимость плохая, надо ехать медленно, осторожно. Город маленький, спешить некуда. Вон, Леопольдику совсем нечем заняться на работе. Элементарно, Ватсон! Кстати, а тебе есть работа? Или только Гулаги вам создавать?
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