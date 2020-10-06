Микроавтобус сбил семилетнюю девочку на темной улице в Петрозаводске

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте на улице Пограничной, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД республики, в минувший вторник в 18:05 в районе дома № 6 по улице Пограничной 54-летний водитель автомобиля "ГАЗ" совершил наезд на 7-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В момент происшествия ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

В результате ДТП девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Ранее водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска.