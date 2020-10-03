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Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:01, 04 Октября 2020
фото: Камера компании "Сампо.ру" / скриншот
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Двое детей выбежали на дорогу, взявшись за руки, и оказались под колесами автомобиля.

Инцидент произошел четвертого октября, в воскресенье, в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева в 10 часов 37 минут. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей.

Дети 6 и 7 лет, взявшись за руки, выбежали наискосок на перекресток дорог. Пострадавшие доставлены для оказания медицинской помощи в детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка. 

Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель сбил двух пешеходов. Под колесами оказались мужчина и женщина.

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Комментарии

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EventVK
2020-10-04 15:00:43
Одни идут, за детьми не смотрят, другие едут, дороги не видят, третьи хватают и несут сбитого ребенка.. народ, вы чего???
Изя
2020-10-04 14:03:15
Жуть , а не карелы .
новый
2020-10-04 13:37:38
Хде слабунова ? А нет ее. И не будет.
Штази
2020-10-04 13:06:06
Водитель то слепой, ответит, а вот где были глаза у взрослых сопровождающих, когда их ребята поперёк перекрёстка рванули?
goo
2020-10-04 13:02:37
Надо найти деваху с сумкой, в коричневом, которая шла навстречу. Могла предотвратить - остановить детей, или как минимум сигнализировать водителю. Ноль реакции, ноль участия.
кир
2020-10-04 12:40:59
В любом случае водитель должен быть жестоко наказан.
nae
2020-10-04 15:01:01
кир, прежде чем такое писать, сначала подумай немного. Дети ростом ниже остекления. Зачем то побежали наперерез движущийся машине в то время, когда внимание водителя сосредоточено на том, что находится впереди машины? Как, по твоему, водитель должен был их увидеть? Следуя твоей логике, каждого машиниста тепловоза, переехавшего какого нибудь ротозея на путях, нужно расстреливать на месте. А ведь вины машиниста нет, хотя последствия жуткие. Кир, включай голову, это полезная привычка.
drug
2020-10-04 13:19:14
кир, за что водителя ?
к ответственности того - кто вел детей.
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