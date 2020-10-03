Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Двое детей выбежали на дорогу, взявшись за руки, и оказались под колесами автомобиля.

Инцидент произошел четвертого октября, в воскресенье, в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева в 10 часов 37 минут. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей.

Дети 6 и 7 лет, взявшись за руки, выбежали наискосок на перекресток дорог. Пострадавшие доставлены для оказания медицинской помощи в детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель сбил двух пешеходов. Под колесами оказались мужчина и женщина.