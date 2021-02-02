"Миллиардов рублей у нас просто нет": Парфенчиков оценил перспективы "Онежских петроглифов"

Планы Минэкономразвития Карелии получить федеральное финансирование на инфраструктуру для доступа туристов к скоплениям петроглифов на берегу Онежского озера вызвали сомнения о главы республики.

Об этом губернатор заявил на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Пудожского района, где расположен памятник археологии "Онежские петроглифы". Он находятся в труднодоступном районе, куда туристы добираются пешком или на лодках местных жителей.

"Мы должны реально оценивать свои возможности. Понятно, что сейчас миллиардов рублей на вложение в инфраструктуру "Онежских петроглифов" ни у нас, ни у Федерации просто нет… Только одна дорога – даже самая дешевая, это полмиллиарда, и она не федеральная. В любом случае средства нужно будет искать в нашем с вами бюджете. У нас сегодня такая очередь из важнейших региональный объектов, что я боюсь, что в ближайшие 10 лет очередь до этой дороги не дойдет…", - сказал Парфенчиков.

Но у него есть другое предложение, как увеличить турпоток к "Онежским петроглифам". Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".