«Милосердие»: приставы Карелии сдали 10 литров крови

В рамках донорской акции «Милосердие» 28 сотрудников службы судебных приставов сдали 10 литров крови, сообщили в УФССП.

В Управлении ФССП Карелии прошла донорская акция по сдаче крови «Милосердие», в которой приняли участие 28 сотрудников, среди которых судебные приставы по ОУПДС, судебные приставы-исполнители городских отделений судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района, специалисты отделов аппарата управления. В общей сложности было сдано 10 литров крови.

Сдача крови проходила в мобильном пункте заготовки крови Республиканской станции переливания крови, который расположился по соседству со зданием карельского Управления.

Участие в подобных акциях судебные приставы принимают каждый квартал. Желающих сдать кровь всегда много. Более 20 сотрудников управления федеральной службы судебных приставов считаются кадровыми донорами.