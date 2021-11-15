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«Милосердие»: приставы Карелии сдали 10 литров крови

Новости. Общество
17:40, 03 Декабря 2021
фото: © Управление ФССП Карелии

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В рамках донорской акции «Милосердие» 28 сотрудников службы судебных приставов сдали 10 литров крови, сообщили в УФССП.

В Управлении ФССП Карелии прошла донорская акция по сдаче крови «Милосердие», в которой приняли участие 28 сотрудников, среди которых судебные приставы по ОУПДС, судебные приставы-исполнители городских отделений судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района, специалисты отделов аппарата управления. В общей сложности было сдано 10 литров крови.

Сдача крови проходила в мобильном пункте заготовки крови Республиканской станции переливания крови, который расположился по соседству со зданием карельского Управления.

Участие в подобных акциях судебные приставы принимают каждый квартал. Желающих сдать кровь всегда много. Более 20 сотрудников управления федеральной службы судебных приставов считаются кадровыми донорами.

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Комментарии

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Саныч
2021-12-03 18:43:48
Судебные приставы, вы молодцы, конечно.
А давайте сделаем так, чтобы до вас можно было дозвониться?
Управы на вас нет. творите что хотите, обратной связи нет никакой.
насмешница
2021-12-03 17:56:43
За один раз берут 450 мл. Можно посчитать, сколько человек поучаствовало.Ничего героического и милосердного не усматриваю. Неоднократно участвовала, это рядовая и полезная для здоровья донора процедура.
Изя
2021-12-03 18:21:38
насмешница, если сдают , то пусть сдают и не 28 человек , А . если 28 , то и пиара не надо )))
насмешница
2021-12-03 18:29:26
Изя, да, милосердие это добровольность и анонимность.
Но ведь у нас даже если росгвардеец погладит бездомную собаку, то про это в газете непременно напишут, а уж если уфсинец, то кино снимут. Патриотическое.
Изя
2021-12-03 17:59:54
насмешница, за такую зарплату от государства могли бы и больше сдать ))) :)
насмешница
2021-12-03 18:12:22
Изя, нет, они не обязаны это делать. Донорскую кровь государство должно покупать. Но ведь у нас и снег убирать должны те, кто за это деньги по контракту получают.
dikas
2021-12-03 17:46:50
10 литров сдали,а выпили сколько крови?
Сергеич
2021-12-03 19:00:12
dikas, ++++++!
Изя
2021-12-03 17:57:56
dikas, одни из лёнина 2 и 19 чего только стоят ))) :)
Leopol'd
2021-12-03 19:25:56
Изя, те приставы что на Ленина, вовремя свалили и кровь не сдают!
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