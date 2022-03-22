Минэк Карелии назвал сферы бизнеса, где инвесторы подтвердили свои планы, несмотря на санкции

Рабочая группа по привлечению инвестиций при Минэкономразвития Карелии поддержала четыре новых проекта с заявленным бюджетом на сумму около 500 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На заседании рабочей группы 4 компании подтвердили свои намерения по реализации инвестиционных проектов в различных видах деятельности, например, в туризме и сфере повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда.

Минэк пообещал компаниям господдержку в условиях санкций. В числе мер поддержки – льготные кредиты Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и Фонда развития промышленности.