Минэк Карелии объявил о приеме заявок на получение субсидий

Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявило о начале приема заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства для выдачи субсидий за счет бюджета.

Прием документов проводится с 23 ноября по 3 декабря в министерстве или в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

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