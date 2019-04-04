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Новости. Экономика
07:25, 04 Апреля 2019
фото: pixabay.com

Минэк Карелии объявляет первый в 2019 году конкурс субсидий для бизнесменов

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Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявляет о скором старте первого в 2019 году конкурса субсидий для бизнеса, список которых был расширен.

Первый конкурс субсидий будет объявлен во второй половине апреля, информирует сайт Минэка республики.

Сообщается, что в марте депутаты Заксобрания Карелии приняли поправки в закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия" и в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия". Как отмечают в министерстве, эти изменения  "существенно расширяют меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса, а также перечень потенциальных претендентов для предоставления мер государственной поддержки инвесторам".

В частности, предусмотрено оказание поддержки в виде возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на покупку оборудования, на строительство объектов дорожного сервиса, на создание несамоходных плавучих средств, предназначенных для проживания туристов, на приобретение специализированной техники в целях осуществления активных видов туризма и  другие меры.

Также в этом году значительно увеличен размер субсидии на компенсацию части затрат организаций по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов.

О проведении первого этапа заявочной компании Минэкономразвития Карелии объявит во второй половине апреля.

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