11:55, 17 Мая 2019
Минэк Карелии ожидает, что туристы помогут спасти от разорения местные продуктовые магазины
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Министерство экономического развития Карелии предлагает проложить туристические маршруты через магазины, где продаются продукты питания местных товаропроизводителей, чтобы спасти магазины от разорения.
Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике сообщила и.о. министра Янина Свидская.
По ее словам, в магазинах, расположенных на популярных туристических маршрутах, будут открываться "Лавки фермера" с продукцией карельских товаропроизводителей.
По мнению Свидской, это поможет конкурировать с торговыми сетями карельским предпринимателям.
Подробнее - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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