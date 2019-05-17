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Новости. Экономика
11:55, 17 Мая 2019
фото: pixabay.com

Минэк Карелии ожидает, что туристы помогут спасти от разорения местные продуктовые магазины

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Министерство экономического развития Карелии предлагает проложить туристические маршруты через магазины, где продаются продукты питания местных товаропроизводителей, чтобы спасти магазины от разорения.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике сообщила и.о. министра Янина Свидская.

По ее словам, в магазинах, расположенных на популярных туристических маршрутах, будут открываться "Лавки фермера" с продукцией карельских товаропроизводителей.

По мнению Свидской, это поможет конкурировать с торговыми сетями карельским предпринимателям.

Подробнее - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2019-05-17 12:13:45
Хе Хе , святая наивность руководителей минэка , прямо " орешкины" воплоти . Туристы их спасут , экономику и торговлю поднимут . Если бы они еще к вам на руины приехали . Сказочники .
Мизантроп
2019-05-17 12:07:15
И.о. министра ничего про конкуренцию при капитализме не слышала, не?
Гость
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