Минэк Карелии пообещал бизнесу кредит под "беспрецедентные" проценты

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии запустил новую программу финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в министерстве экономического развития и промышленности Карелии,

Участники программы "Приоритет" смогут получить микрозаймы в размере от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Ставка снижена до 5,75 % годовых.

Этот показатель Минэк назвал "беспрецедентным", сообщают "Вести Карелии".

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