Минэк Карелии предложил компенсировать проценты по ипотеке сельским предпринимателям

Министерство экономического развития Карелии обсуждает с банками возможность субсидирования за счет бюджета процентов по ипотеке на строительство жилых домов предпринимателям в сельской местности.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению глава Минэка Павел Буренков.

Он ответил на вопрос депутата Ольги Шмаеник о том, какие мероприятия по предоставлению земельных участков под ИЖС сельским специалистам предусмотрены Стратегией социально-экономического развития республики.

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