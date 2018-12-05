11:03, 05 Декабря 2018
Минэк Карелии предложил компенсировать проценты по ипотеке сельским предпринимателям
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Министерство экономического развития Карелии обсуждает с банками возможность субсидирования за счет бюджета процентов по ипотеке на строительство жилых домов предпринимателям в сельской местности.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению глава Минэка Павел Буренков.
Он ответил на вопрос депутата Ольги Шмаеник о том, какие мероприятия по предоставлению земельных участков под ИЖС сельским специалистам предусмотрены Стратегией социально-экономического развития республики.
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