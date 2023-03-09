Минэк Карелии рассказал о промышленном росте предприятий

Сразу несколько предприятий Петрозаводска показали положительную динамику.

На первом совещании по развитию карельской столицы глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, что индекс промышленного производства за 2022 год составил 102,5%. Такую динамику прокомментировали в региональном Министерстве экономического развития.

Главное объяснение положительных перемен, по мнению министерства, во многом обусловлено наращиванием выпуска продукции на обрабатывающих предприятиях города.

«За счет новых возможностей развития импортозамещения значительно увеличился объем заказов у литейного завода „Петрозаводскмаш“, выросли объемы производства на АО „АЭМ-технологии“ „Петрозаводскмаш“, расширяет производство инженерный центр пожарной робототехники „ЭФЭР“. Кроме этого, рост показателей отмечается на ООО „Стройтехника“, ООО „Стройиндустрия КСМ“, ООО ДОК „Калевала“ и других предприятиях города», — рассказал министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев.

Ранее глава Карелии заявлял о самом низком уровне безработицы в республике за последние 15 лет.