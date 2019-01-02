Минэк Карелии улучшил прогноз роста промышленности на ближайшие 3 года

Министерство экономического развития Карелии пересмотрело прогноз роста промышленного производства на 2019-2021 годы, увеличив ожидаемые показатели.

Это следует из материалов по итогам заседания правительства, где обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития Карелии на ближайшие три года, сообщают "Вести Карелии".

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