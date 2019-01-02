Минэк Карелии улучшил прогноз роста промышленности на ближайшие 3 года

Новости по теме
Загрузка...
Министерство экономического развития Карелии пересмотрело прогноз роста промышленного производства на 2019-2021 годы, увеличив ожидаемые показатели.
Это следует из материалов по итогам заседания правительства, где обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития Карелии на ближайшие три года, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
26.12.2018, 21:30
30.12.2018, 12:44
31.12.2018, 16:10
28.12.2018, 17:07
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
30.12.2018 17:34
Опрос
Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
Комментарии