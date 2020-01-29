Новый завод в Карелии начинает дополнительный набор сотрудников

Компания "Русский радиатор", построившая завод в промышленном парке "Надвоицы", начинает дополнительный набор работников для перехода к массовому производству продукции.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии министр экономического развития Олег Ермолаев.

"Планируется набор дополнительного персонала, вот сейчас уже в первом квартале… В этом году начинается активная фаза по производству целой линейки радиаторов", - сказал Ермолаев.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".