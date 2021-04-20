Минэк отчитался, в каких сферах бизнеса Карелии в 2021 году выросла зарплата

Среднемесячная зарплата в Карелии в январе-феврале выросла на 5,1%, а в ряде отраслей экономики рост достиг 50%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рыбоводстве и рыболовстве зарплата выросла в 1,5 раза, в гостиничном бизнесе и общественном питании – на 18,5%, в ЖКХ - на 15 %, в обработке древесины – на 14,5 %, в розничной торговле - на 8,1%.

А где зарплаты упали, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".