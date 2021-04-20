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Минэк отчитался, в каких сферах бизнеса Карелии в 2021 году выросла зарплата

Новости. Общество
11:47, 21 Апреля 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Среднемесячная зарплата в Карелии в январе-феврале выросла на 5,1%, а в ряде отраслей экономики рост достиг 50%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рыбоводстве и рыболовстве зарплата выросла в 1,5 раза, в гостиничном бизнесе и общественном питании – на 18,5%, в ЖКХ - на 15 %, в обработке древесины – на 14,5 %, в розничной торговле - на 8,1%.

А где зарплаты упали, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Иван
2021-04-21 12:22:30
Какая связь между бизнесом и минэком ? Подсказали бы хоть .
Гость
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