Минэк предлагает изымать у россиян участки за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило принудительно изымать земельные участки у собственников за нарушения пожарной безопасности.

Это следует из законопроекта, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Интерфакс". Он содержит поправки в Земельный кодекс и федеральный закон о пожарной безопасности. В законопроекте предлагается установить основание для принудительного изъятия у собственника земли, используемой с нарушениями, и механизм такой процедуры.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о соблюдении требований пожарной безопасности, не требующих значительных временных и материальных затрат: покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора.

Использование земли с нарушениями пожарной безопасности влечет угрозу жизни и здоровью людей и животных и может привести уничтожению лесов, говорится в пояснительной записке к документу.