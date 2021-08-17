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Минэк предлагает предприятиям из Карелии научиться рационализаторству

Новости. Экономика
10:07, 19 Августа 2021
фото: © Виталий Невар / ТАСС

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Как сообщается на сайте правительства республики, первый поток обучения планируется запустить в сентябре этого года.

Открыт прием заявок на обучение по программе «Рационализаторство» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает Минэк России. Программа разработана Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия) для подготовки сотрудников предприятий-участников национального проекта, которые смогут решать реальные производственные задачи.

По словам организаторов, в ходе обучения специалисты улучшат свои навыки по организации производства, разработке и реализации инновационных программ, проектов по рационализаторству и повышению эффективности. Работа с опытными наставниками позволит участникам также повысить свои личностно-деловые качества.

Обучение будет проходить бесплатно в очном и в дистанционном формате. Требования, предъявляемые к участникам, следующие:

выручка предприятия должна составлять от 400 млн. рублей до 30 млрд. рублей в год;

предприятие должно относиться к одной из приоритетных отраслей, а именно: обрабатывающее производство (за исключением производства алкогольных напитков и табака), сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля; 

доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не должна быть выше 25%.

Оффлайн-этап обучения пройдет в регионе, из которого поступит наибольшее число заявок на участие. Количество участников от одного предприятия не ограничено.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства Карелии.

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