Минэк предлагает предприятиям из Карелии научиться рационализаторству

Как сообщается на сайте правительства республики, первый поток обучения планируется запустить в сентябре этого года.

Открыт прием заявок на обучение по программе «Рационализаторство» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает Минэк России. Программа разработана Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия) для подготовки сотрудников предприятий-участников национального проекта, которые смогут решать реальные производственные задачи.

По словам организаторов, в ходе обучения специалисты улучшат свои навыки по организации производства, разработке и реализации инновационных программ, проектов по рационализаторству и повышению эффективности. Работа с опытными наставниками позволит участникам также повысить свои личностно-деловые качества.

Обучение будет проходить бесплатно в очном и в дистанционном формате. Требования, предъявляемые к участникам, следующие:

выручка предприятия должна составлять от 400 млн. рублей до 30 млрд. рублей в год;

предприятие должно относиться к одной из приоритетных отраслей, а именно: обрабатывающее производство (за исключением производства алкогольных напитков и табака), сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля;

доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не должна быть выше 25%.

Оффлайн-этап обучения пройдет в регионе, из которого поступит наибольшее число заявок на участие. Количество участников от одного предприятия не ограничено.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства Карелии.