Минэк предложил поэтапно повысить тарифы ЖКХ

Минэкономразвития РФ направило в ведомства на согласование предложение по индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году.

Повышение предлагается провести в два этапа вместо традиционной июльской индексации - из-за повышения с нового года НДС предлагается индексировать тарифы ЖКХ на 1,7% с 1 января и на 2,4% - с 1 июля, передает "Интерфакс".

Министерство поясняет, что на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20% с 1 января, пишет РБК со ссылкой на письмо Минэкономразвития.

Минэкономразвития отмечает, что, согласно действующему законодательству, тарифы на 1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря предыдущего года, а их индексация проводится 1 июля. Чтобы избежать противоречий в законе, Минэкономразвития предлагает оставить такой запрет, но сделать исключение из-за повышения НДС, пишет газета со ссылкой на письмо.

Одновременно министерство предлагает скорректировать величину индексации с 1 июля 2019 года так, чтобы совокупный рост платы граждан "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию". Из-за повышения 1 января индексация платы за ЖКХ 1 июля, согласно предложениям министерства, должна быть снижена с 4% до 2,4%.

Минэнерго, Минстрой и ФАС прорабатывают эти предложения, но пока не сформулировали свою позицию в отношении этой идеи, отметили в ведомствах.