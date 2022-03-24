Минэк раскрыл детали мер господдержки бизнеса в Карелии в условиях санкций

Правительство Карелии разработало антикризисный пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций, адресованных пострадавшим отраслям экономики.

Подробный перечень этих мер опубликован на официальном сайте министерства экономического развития республики.

Например, малым и средним предприятиям компенсируют до 50% произведенных затрат в области внешнеэкономической деятельности. К возмещению будут приняты расходы за поставку на экспорт готовой произведенной продукции, в том числе на транспортно-экспедиторские услуги, услуги по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке или перегрузке товаров, складирование товаров в пункте перевалки, страхование договора поставки груза и другие расходы.

Инвестор, реализующий на территории Республики Карелия инвестиционный проект стоимостью от 30 миллионов рублей, сможет воспользоваться предоставлением субсидий на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования и затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам. Такой инвестиционный «кешбек» распространяется на затраты, произведенные в 2020–2022 годах.

Подробнее о том, как собираются помогать бизнесу, читайте в статье «Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное».