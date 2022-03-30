Минэк заявил, что лесопромышленный комплекс Карелии выдержал первый санкционный удар

Предприятия лесопромышленного комплекса Карелии, несмотря на западные санкции, увеличили в марте объемы производства.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Итоги марта показали, что деятельность компаний лесопромышленного комплекса республики, несмотря на внешнее санкционное давление, демонстрируют рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Министерство перечислило предприятия, которые улучшили производственные показатели.

Соломенский лесозавод увеличил выпуск продукции на 17%, Сортавальский лесозавод — на 47%, «Сегежская упаковка» — на 14%.

«Положительная динамика производства отмечается на Сегежском ЦБК по мешочной бумаге и предприятием „РК-Гранд“ по товарной целлюлозе», — добавили в министерстве.