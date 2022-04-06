Минэк заметил снижение цен на основные продукты в Карелии после рекордного роста в марте

Министерство экономического развития Карелии зафиксировало снижение в апреле цен на ряд продуктов питания, которые резко подорожали в марте.

«В настоящее время в регионе отмечено снижение цен на свежие огурцы, свежие помидоры, картофель, капусту белокочанную. Отдельно по некоторым районам было зафиксировано снижение стоимости муки пшеничной, апельсинов, макаронных изделий, лука репчатого», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в марте больше всего подорожали продукты из так называемого «борщевого набора» — капуста и лук в 1,5 раза, помидоры — почти на 30%, картофель — на 24,5%, морковь — на 22,9%.

По информации Карелиястата, снижение потребительских цен за период с 1 по 8 апреля 2022 года зафиксировано на огурцы свежие — 8,1%, помидоры свежие — 5,8%, яблоки — 3,3%, капусту белокочанную свежую — 3,3%, говядину (кроме бескостного мяса) — 0,6%, масло сливочное — 0,6%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 0,4%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 0,3%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 0,1%.

В министерстве напомнили, что контроль за ценообразованием на потребительском рынке также осуществляет ФАС России в рамках антимонопольного регулирования.

«При наличии фактов значительного повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости можно обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия по тел. 8 (814) 278-44-30, электронный адрес: to10@fas.gov.ru», — добавили в министерстве.