Минэк ждет инвестора из Австралии для организации производства в Карелии

Министерство экономического развития Карелии провело предварительные переговоры с бизнесменом из Австралии, готовыми вложить свои деньги в производство строительного камня на территории республики.

Об этом сообщил руководитель министерства Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района. Там, по словам Ермолаева, расположен карьер, заинтересовавший австралийца.

«Он хотел заняться здесь производством строительных материалов, в том числе, из природного камня. Готов инвестировать… Мы со своей стороны решили вопрос по въезду его в Российскую Федерацию, но сейчас есть ограничения по выезду его из Австралии. Поэтому смотрим за изменением санэпидобстановки в этой стране, чтобы он мог приехать и принять здесь важные решения по развитию производства в Республике Карелия», — сказал министр.