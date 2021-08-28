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Минэк ждет инвестора из Австралии для организации производства в Карелии

Новости. Экономика
14:54, 31 Августа 2021
фото: © forumspb.com

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Министерство экономического развития Карелии провело предварительные переговоры с бизнесменом из Австралии, готовыми вложить свои деньги в производство строительного камня на территории республики.

Об этом сообщил руководитель министерства Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района. Там, по словам Ермолаева, расположен карьер, заинтересовавший австралийца.

«Он хотел заняться здесь производством строительных материалов, в том числе, из природного камня. Готов инвестировать… Мы со своей стороны решили вопрос по въезду его в Российскую Федерацию, но сейчас есть ограничения по выезду его из Австралии. Поэтому смотрим за изменением санэпидобстановки в этой стране, чтобы он мог приехать и принять здесь важные решения по развитию производства в Республике Карелия», — сказал министр.

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Комментарии

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юнипер95
2021-08-31 17:31:44
пшли вон они отсюда. Пусть с Байденом в десна
Izia
2021-08-31 17:36:10
юнипер95, министра посылаете ???)))
12345
2021-08-31 17:16:14
а что там - с продажей рыбы в Китай?
Izia
2021-08-31 17:32:13
12345, как и всё остальное -лажа ))))
Злющий правдоруб
2021-08-31 16:28:16
Люблю сказки,но когда они в каждый раз заканчиваются плохо,то уже надоедает сказочник...!?!
Самуил
2021-08-31 16:19:52
И шо такое поциент овнозначный(успешный) в палате №6 разгребает? Конь(в пальто) лишних куч навалил?
Козьма
2021-08-31 15:57:06
С Китая уже никого не ждут приставы и Ко ? Лариска из Франции ? Кабардино-Балкарии ? Чехии ? Белоруссии ? Накатались зря что ли ?
Успешный
2021-08-31 16:06:27
Козьма, в Ла Рошель за инвесторами галя ширшина с подружками ездила. Наинвестировала выше крыши. До сих пор разгребаем
Козьма
2021-08-31 16:16:29
Успешный, до што там халя , до приставов и бурятов ей ой как далеко .
Эндшпиль
2021-08-31 15:36:48
С подобным министром можно ждать чего угодно, только не реальных изменений в экономике Карелии. Он все ждет, а зряплата независимо от результатов работы идет во время, еще и премии за внеурочные ожидания из Австралии. Вспомнились слова из песни "Оказалось, что она ничего и не варила,
И варить-то не умеет, правда, что-то предложила:

Моя мама варит кофе, может быть
Подождем мою маму,
Подождем твою мать,
Подождем мою маму,
Подождем твою мать.

Подождем,
Подождем,
Подождем,
Подождем".
Izia
2021-08-31 17:33:37
Эндшпиль, а чо он в отставку не уходит ?? Чаво сидит ???))) :)
Эндшпиль
2021-08-31 15:23:21
Соседу по даче, на почту пришло письмо от дочки короля из Африки Мугабе 7, у них переворот, ей срочно необходимо было бежать из страны охваченной пожаром, с наследством от продажи алмазов. Она со своим адвокатом готовит документы, на его имя, он уже отправил ей 300 $. Сидит тихо курит и который месяц все ждет, что станет олигархом.
Эндшпиль
2021-08-31 15:15:35
Европейские купцымореплаватели были циничны и коварны. Они приплывали к туземцам, наивным детям природы, и выменивали у них ценности, золото, на всякие безделушки, из стеклянных бус. Голландцы купили у местных индейцев остров Манхэттен за цацки, которые в сумме стоили не больше 23 долларов. Но это лишь один особо показательный случай, а так-то все европейцы обходились с туземцами подобным жульническим образом. Злоупотребляли наивностью этих чистосердечных детей природы.
Успешный
2021-08-31 15:03:34
Фокин тоже ждал инвесторов из Индии.. :)
Гость
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