Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат населения

Реальные заработные платы в 2019-2014 годах будут расти двухпроцентными темпами и за 5 лет увеличатся на 14,6%.

Это следует из подготовленных Минэкономразвития "Сценарных условий…на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"В 2019-2024 гг. в условиях достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции реальная заработная плата будет расти двухпроцентными темпами, в целом за 2019-2022 гг. в условиях базового варианта показатель увеличится на 8,7 %, за 2019-2024 гг. – на 14,6%", — говорится в документе.

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