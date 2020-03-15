Минэкономразвития РФ объяснило разницу в зарплатах мужчин и женщин

Большая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами объясняется не решениями работодателей, а традициями общества.

Об этом говорится в докладе «Добровольный национальный обзор об осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», подготовленном Минэкономразвития и Росстатом.

О содержании доклада рассказало РБК. Согласно документу, в октябре 2017 года соотношение средней заработной платы женщин и мужчин составляло 71,7% (соответственно 32,6 тыс. против 45,5 тыс. руб.). Одной из причин такого разрыва авторы назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда». Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".