Минэкономразвития России может взять шефство над Карелией

Министерство экономического развития РФ, помимо Республики Тыва, возможно будет курировать вопросы развития республик Алтай и Карелия.

Об этом заявил журналистам глава федерального ведомства Максим Орешкин в ходе поездки в Кызыл для проведения совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте объявил о решении назначить кураторов из федерального правительства для регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Первым регионом, у которого появился куратор из правительства, стала республика Тыва. Ответственным за регион стал Орешкин, пишут РИА Новости.

"Предложения в регионы внесли. Рассматривается 10 регионов. Для Минэкономразвития рассматривается, помимо Тывы, республика Алтай и республика Карелия. Обсуждали уже эти предложения у вице-премьера Виталия Мутко, он их поддержал. Финальное решение за премьер-министром", - цитируют РИА Новости Орешкина.