Минэнерго решило провести в регионы бесплатный газ

Бесплатным планируется сделать проводку газопроводов и внутрипоселковых сетей непосредственно до границы участка потребителя.

Тюменская, Курганская, Московская и Челябинская области могут стать первыми в России регионами, где население будет иметь возможность бесплатно провести газ до границ своего участка, пишет ТАСС.

"Министерство энергетики Российской Федерации в настоящий момент ведет плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями", – сказал представитель министерства энергетики.

В Минэнерго подчеркнули, что проведение социальной газификации будет связано в том числе с готовностью регионов и газораспределительных организаций работать согласно топливно-энергетическим балансам по всем видам доступного топлива.

Замминистра энергетики Павел Сорокин раньше объяснял, что бесплатным предлагается сделать проводку газопроводов и внутрипоселковых сетей непосредственно до границы участка. Что касается плиты или котлового оборудования, то этот выбор должен будет делать уже потребитель.

Министерство энергетики России также намерено снизить средний срок подключения населения к газу с 240-280 дней до 120-130 дней за счет создания в каждом из регионов единого оператора, ответственного за процедуру. В большинстве субъектов Федерации этим оператором может стать "Газпром", в настоящий момент власти ищут источник средств для ускорения процесса газификации.