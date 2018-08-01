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Новости. Экономика
09:59, 01 Августа 2018

Минэнерго РФ: "В Карелии необходимы повышенные требованиям к надежности энергоснабжения региона"

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Заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын выступил с докладом на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

В своем выступлении Антон Инюцын подчеркнул, что климатические особенности региона, в частности, низкие зимние температуры и продолжительный отопительный период, ведут к повышенным требованиям к надежности энергоснабжения, а также высокой доле затрат на энергоресурсы в региональной экономике.

"Газоснабжение и электроэнергетика – два основных направления, которые сейчас активно реализуются для развития энергетической инфраструктуры Республики Карелия" - сказал замминистра.

Антон Инюцын рассказал, что в регионе запущена программа развития газоснабжения и газификации, которая позволяет снизить расходы и повысить комфорт граждан. Одним из ключевых проектов программы является строительство газопровода-отвода Волхов - Сегежа – Костомукша, который обеспечит подачу газа потребителям Сегежского, Медвежьегорского муниципальных районов, Костомукшского городского округа Республики Карелия, а также на АО "Сегежский ЦБК".

 

В части электроэнергетики Антон Инюцын отметил, что в течение последних шести лет в карельской энергосистеме наблюдается устойчивый спад потребления электрической энергии и мощности.

"Такое падение, с одной стороны, сократило проблему с дефицитом электроэнергии и мощности, но с другой - сократило выручку энергокомпаний", - подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим карельская энергосистема признана функционирующей в особых условиях и ей оказывается поддержка через механизмы оптового рынка электроэнергии. Основные проекты в электроэнергетике направлены на повышение надежности электроснабжения и финансируются за счет инвестпрограммы ПАО "ФСК ЕЭС".

К таким проектам, по словам замминистра, прежде всего, относится так называемый кольско-карельский транзит. В него входит строительство вторых цепей ВЛ 330 кВ по маршруту Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – Лоухи – Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС с последующим продлением до Петрозаводска и ПС Тихвин-Литейный. Завершение проекта позволит качественно повысить надежность работы Карельской энергосистемы и оптимизировать режимы работы генерирующих источников (ГЭС карельской энергосистемы и Кольской АЭС).

 

Антон Инюцын рассказал, что также запланирована модернизация ПС-220 кВ "Древлянка", которая позволит дополнительно повысить надежность энергоснабжения Петрозаводска.

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Комментарии

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