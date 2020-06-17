Минфин и Минэк Карелии публично поспорили из-за налога для малого бизнеса

Планируемая отмена системы единого налога на вменный доход (ЕНВД), которой пользуется большинство субъектов малого бизнеса, вызвала диаметрально противоположные оценки со стороны Минфина и Минэкономразвития Карелии.

Это показала дискуссия, развернувшаяся на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. На обсуждение был вынесен проект обращения вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой к федеральным органам власти – не отменять действие ЕНВД в 2021 году, а продлить его до 2025 года.

Представитель министерства финансов Карелии изложила позицию ведомства, которое выступает против продления действия ЕНВД. "Выявлены факты злоупотребления данной налоговой системой… Когда фактическая выручка хозяйствующих субъектов намного превышает тот объем вмененного дохода (который учитывается при расчете налога – прим. ред.)", - пояснила представитель Минфина. Но против отмены ЕНВД выступают Минэк и депутаты. Почему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".