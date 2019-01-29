Минфин Карелии дал разъяснения об отмене льготы по транспортному налогу на грузовики

Министерство финансов Карелии прокомментировало изменения в налоговом законодательстве.

Как пояснили в Минфине, такие транспортные средства, зарегистрированные в системе взимания платы "Платон", до 1 января попадали под действие льготного налогообложения.

С начала года отменена льгота для физических лиц - владельцев транспортных средств с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн.

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