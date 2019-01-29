16:10, 29 Января 2019
Минфин Карелии дал разъяснения об отмене льготы по транспортному налогу на грузовики
Новости по теме
Загрузка...
Министерство финансов Карелии прокомментировало изменения в налоговом законодательстве.
Как пояснили в Минфине, такие транспортные средства, зарегистрированные в системе взимания платы "Платон", до 1 января попадали под действие льготного налогообложения.
С начала года отменена льгота для физических лиц - владельцев транспортных средств с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
23.01.2019, 16:16
24.01.2019, 13:29
25.01.2019, 10:05
25.01.2019, 14:42
28.01.2019, 15:44
Аналитика
Сегодня 15:07
Обществоведение
База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности.
Сегодня 10:07
25.01.2019 13:12
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
Чтиво
Сегодня 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Медиа
Сегодня 09:32
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии