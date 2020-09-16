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Минфин Карелии назвал плюсы снижения налоговой нагрузки на ИП

Новости. Общество
12:04, 17 Сентября 2020
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Министерство финансов Карелии обосновало планируемое снижение стоимости патента для предпринимателей, применяющий такую систему налогообложения, в районах, вошедших в Арктическую зону России.

Позиция Минфина изложена в пояснительной записке к законопроекту о расширении перечня муниципальных образований, где применяются пониженные коэффициенты для определения потенциально возможного годового дохода предпринимателей – от этого показателя зависит стоимость патента.

В перечень предлагается внести муниципальные образования, вошедшие в Арктическую зону.

По оценке Минфина, применение пониженных коэффициентов может привести к сокращению поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в местные бюджета. Ежегодная сумма потерь оценивается в 0,7 млн. рублей.

"Вместе с тем, установление льготных условий будет способствовать расширению сферы применения специальных налоговых режимов и легализации предпринимательской деятельности, а также снижению налоговой нагрузки на представителей малого и среднего бизнеса, что, в перспективе, позволит компенсировать возникающие выпадающие доходы", - считают в министерстве. 

О других изменениях в налоговом законодательстве, которые планируют власти республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-17 12:14:28
Плюсы почему-то больше похожи на минусы :)
Гость
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