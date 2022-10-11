Расходы на власти Карелии в этом году выросли

Расходы бюджета Карелии на функционирование органов исполнительной и законодательной власти республики выросли за 9 месяцев 2022 года, сообщили в Минфине республики.

Как следует из отчета министерства финансов республики, расходы по статье «функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» за 9 месяцев составили 9,3 млн рублей, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Затраты на содержание органов исполнительной власти увеличились за отчетный период на 3% и достигли 6,2 млн рублей.

Кроме того, на 12% выросли расходы на содержание Законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований. По итогам 9 месяцев 2022 года общая сумма составила 166,5 млн рублей.