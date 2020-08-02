Минфин Карелии опубликовал разъяснения, почему "кредитные каникулы - это не подарок"

Минфин Карелии опубликовал разъяснения об условиях предоставления кредитных каникул гражданам, у которых возникли трудности с погашением задолженности из-за коронавируса.

В апреле вступил в силу Федеральный закон № 106-ФЗ, предусматривающий возможность приостановления исполнения заемщиком своих обязательств по банковским кредитам (кредитные каникулы).

"При принятии решения обратиться в банк с требованием о предоставлении кредитных каникул нужно понимать, что несмотря на существенную помощь от ипотечных и кредитных каникул для заёмщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, это не подарок от банка или государства, а лишь отсрочка по выплате долга. Причем платная", - говорится в публикации.

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