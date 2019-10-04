Минфин Карелии поверил обещанию МУП "Городской транспорт" расплатиться по долгам

ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, взяло на себя обязательство к концу года полностью погасить задолженность по налогам и выйти из "черного списка" крупнейших должников, составленного Минфином.

Об этом было объявлено на заседании межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов при Минфине.

"Предприятие, с участием финансовой поддержки администрации Петрозаводска, обязуется в IV квартале полностью ликвидировать задолженность по налогам", - говорится в сообщении министерства. В администрации заявляют, что ситуация на предприятии не вызывает беспокойства у руководства города. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".