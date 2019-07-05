Минфин Карелии предупредил, что истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц

Министерство финансов Карелии предупредило жителей республики о том, что 15 июля истекает срок уплаты суммы налога на доходы физических лиц, которые обязаны сдавать налоговые декларации.

Это касается граждан, получивших доходы от продажи имущества, от сдачи имущества в аренду, от выигрыша в лотерею и другие виды, доходов, подлежащих декларированию.

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