Минфин Карелии предупредил о новой схеме мошенничества

В телеграме появилась новая схема мошенничества, сообщили в Минфине Карелии.

В телеграме появилась новая схема мошенничества, направленная на кражу личных данных и завладение аккаунтами пользователей.

Как уточняют в Минфине Карелии, мошенники рассылают сообщения якобы от друзей с предложением бесплатной подписки на Telegram Premium. Для получения «подарка» жертве предлагается перейти по ссылке и ввести код подтверждения. Но вместо активации премиум-аккаунта злоумышленники получают полный доступ к аккаунту пользователя.

В министерстве подсказали, как защитить себя. Для этого они предлагают включить двухфакторную аутентификацию. Этот дополнительный уровень защиты значительно усложнит злоумышленникам доступ к вашему аккаунту. Чтобы включить двухфакторную аутентификацию, перейдите в настройки Telegram, выберите раздел «Конфиденциальность» и активируйте соответствующую опцию.