Минфин Карелии пригрозил проверками предприятиям, игнорирующим приглашения на комиссию по налогам

Министерство финансов Карелии и налоговая служба проведут проверки организаций, не обеспечивших явку своих представителей на заседание комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет.

В повестку состоявшегося в конце апреля заседания были включены 22 организации, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам. Из них только семь обеспечили явку своих представителей, сообщают "Вести Карелии".

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