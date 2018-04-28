10:50, 28 Апреля 2018
Минфин Карелии пригрозил проверками предприятиям, игнорирующим приглашения на комиссию по налогам
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Министерство финансов Карелии и налоговая служба проведут проверки организаций, не обеспечивших явку своих представителей на заседание комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет.
В повестку состоявшегося в конце апреля заседания были включены 22 организации, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам. Из них только семь обеспечили явку своих представителей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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