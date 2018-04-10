Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
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Новости. Экономика
11:59, 10 Апреля 2018

Минфин Карелии провел опрос и узнал, как поддержать сельское хозяйство

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Министерство финансов республики подвело итоги Интернет-опроса по теме эффективности мер поддержки сельского хозяйства.

Половина участников завершившегося Интернет-опроса считает, что наиболее эффективной мерой поддержки сельского хозяйства является предоставление субсидий из бюджета, показал опрос Минфина.

Участники выбирали из предложенных вариантов самые действенные, по их мнению, меры поддержки сельского хозяйства.

Подробнее о том, как голосовали участники опроса, какие ответы выбирали, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-04-10 15:58:24
Без опроса и работу свою организовать не могут минколкозники.
Рэм
2018-04-10 13:04:06
Санкции Запада начали действовать,евро ни сегодня -завтра по 80 будет, часть производств свернут из-за блокировки США некоторых товарищей Самого,им-то всё равно, у них денег "натырено"...,но вот народ выдержит ли?
однозначно
2018-04-10 12:33:02
Самобытным наличные давать нельзя. Только технику, и только в лизинг.
User
2018-04-10 12:10:50
В Пряже и Медвежьегорске спрашивали?
Гость
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