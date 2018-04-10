Минфин Карелии провел опрос и узнал, как поддержать сельское хозяйство

Министерство финансов республики подвело итоги Интернет-опроса по теме эффективности мер поддержки сельского хозяйства.

Половина участников завершившегося Интернет-опроса считает, что наиболее эффективной мерой поддержки сельского хозяйства является предоставление субсидий из бюджета, показал опрос Минфина.

Участники выбирали из предложенных вариантов самые действенные, по их мнению, меры поддержки сельского хозяйства.

Подробнее о том, как голосовали участники опроса, какие ответы выбирали, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".