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Новости. Общество
11:31, 03 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Минфин Карелии разъяснил, как действует ограничение роста земельного налога

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Министерство финансов Карелии подготовило разъяснения налогового законодательства, ограничивающего ежегодный рост земельного налога для физических лиц.

Такие ограничения начали применяться в 2019 году по отношению к налоговому периоду 2018 года.

"Фактически сумма налога за налоговый период не может возрасти более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Данные положения налогового законодательства позволят избежать существенного роста обязательств по уплате земельного налога от периода к периоду", - говорится в сообщении Минфина.

Чтобы не допустить увеличения суммы налога более чем на 10%, ФНС обязана применять коэффициент 1.1.

Какие земельные участки являются исключением, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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